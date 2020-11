Eupen se rendra à Sclessin sans deux titulaires

Ce samedi après-midi, Eupen se déplacera du côté de Sclessin pour y affronter le Standard de Liège lors de la treizième journée de Jupiler Pro League.

Eupen croisera le fer avec le Standard de Liège ce samedi, mais sans deux joueurs importants. Benoit Poulain et Mamadou Koné ne seront pas de la partie. "Tout le monde est prêt et nous n'avons plus de cas positif au Covid-19. Néanmoins, Mamadou est blessé tout comme Benoit qui souffre d'une contracture. Ils ne seront pas prêts pour la rencontre face au Standard", a expliqué Benat San José toutefois content de ne plus voir sévir le coronavirus chez les Pandas.

Benoit Poulain est devenu l'un des patrons de la formation germanophone et son absence à Sclessin pourrait se faire ressentir.

Tout comme Mamadou Koné qui enchaîne les titularisations depuis le mois de septembre.