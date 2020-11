La justice donne raison à Virton et impose le retour des Gaumais en D1B

La saga devrait se ponctuer par un Happy End pour l'Excelsior Virton qui devrait revenir en D1B la saison prochaine.

L'Excelsior Virton n'a pas lâché l'affaire et a visiblement eu raison. La RTBF annonce en effet ce vendredi que l'Excelsior Virton a obtenu gain de cause devant l'Autorité Belge de la Concurrence. L'ABC estime que les règles de la concurrence ont été bafouées lors de l'attribution des Licences et que l'Excelsior aurait dû obtenir le précieux sésame.

Résultat? L'Excelsior Virton devra retrouver sa place en D1B dès la saison prochaine, car l'ABC estime également que c'était trop compliqué de faire revenir les Gaumais maintenant alors que le championnat est déjà bien entamé.