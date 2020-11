Manchester City aurait déniché le successeur de Sergio Agüero

Manchester City connaît un début de saison compliqué et son secteur offensif est concerné. En 8 matchs de championnat, les Sky Blues n'ont inscrit que 10 buts. Gabriel Jesus a connu quelques petits pépins physiques tandis que Sergio Agüero a du mal à revenir sur le devant de la scène.

Sergio Agüero était revenu d'une grave blessure au genou, mais a depuis été victime d'un claquage tendineux. De plus, l'attaquant argentin de 32 ans arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et se rapproche de la fin d'une histoire d'amour débutée à l'été 2011. Manchester City va préparer l'avenir cet été et tenter de trouver le successeur du meilleur buteur de l'histoire des Skyblues.

D'après les informations du Telepgraph, le buteur uruguayen Darwin Núñez est dans le viseur de Manchester City. Arrivé cet été à Benfica contre 25 millions d'euros après un bon passage à Almeria en deuxième division espagnole, le natif d'Artigas a déjà planté 5 buts et distillé 6 passes décisives en 11 matchs.