"Comme Gianluigi Buffon": le défi que se fixe Simon Mignolet à Bruges

S'il n'avait pas l'intention de revenir aussi tôt en Belgique, Simon Mignolet a bien l'intention de s'installer dans la durée dans la Venise du Nord.

Parce que le deuxième gardien des Diables Rouges a trouvé à Bruges un terrain idéal pour prolonger sa carrière après la Premier League. "Ma relation avec la direction et le staff est super. Je me sens aussi bien accueilli par les supporters et je suis très reconnaissant envers Bruges de m'avoir donné cette chance", insiste-t-il dans un entretien accordé au Laatste Nieuws.

Et s'il ne cache pas qu'il aurait aimé poursuivre sa carrière à l'étranger l'an dernier, il a désormais l'intention de défendre encore les cages brugeoises pendant quelques années encore. "Idéalement, j'aurais souhaité revenir plus tard en Belgique. Mais je suis là désormais et je me vois rester ici très longtemps."

"Mon défi est de devenir de faire à Bruges ce que Gianluigi Buffon fait à la Juventus. Je m'inspire de lui pour rester tout le temps en alerte. Et je m'entraîne tous les jours comme si j'étais le second gardien du Club."