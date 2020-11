L'Inter sous pression avant le Real: "On n'a plus vraiment le choix"

Avec deux points sur neuf, l'Inter a loupé sa première moitié de phase de poules en Ligue des Champions et ne peut plus perdre de temps.

Antonio Conte en est conscient et il mesure l'importance du match de mercredi soir contre le Real. "Pour nous, ce sera une finale. Nous devons faire un résultat", insistait le coach de l'Inter, mardi, en conférence de presse. "Et contre une telle équipe, on sait qu'on devra faire un grand match pour espérer quelque chose. Mais on sait aussi qu'on en est capable."

Antonio Conte a fait ses calculs et il sait que si l'Inter, bon dernier de son groupe, veut passer, il va falloir engranger durant les trois dernières rencontres de cette phase de poules. "Il reste trois matchs et je pense qu'il nous faudra au moins sept points de plus pour espérer passer." Gagner contre le Real serait donc déjà un pas dans le bon sens pour les Nerazzurri.