Giroud a encore frappé : "C'est pour ça que je voulais qu'il reste"

Toujours critiqué, toujours là : Olivier Giroud a encore frappé ce mardi en Ligue des Champions, offrant la victoire dans les arrêts de jeu à Chelsea.

Olivier Giroud est un joueur très atypique, c'est le moins qu'on puisse dire, et son style attire parfois les critiques - d'autant plus depuis sa Coupe du Monde 2018 traversée sans but, mais avec ce rôle si particulier en pointe de l'attaque française. Les comparaisons avec un Karim Benzema écarté de l'EDF et si élégant au Real Madrid fusent,mais Giroud n'en a cure : il persévère, et redevient crucial du côté de Chelsea.

"Olivier Giroud est un grand professionnel et un exemple pour ses équipiers à l'entraînement. Il s'améliore avec l'âge", affirme Frank Lampard dans des propos relayés par L'Equipe. "C'est pour ces raisons que je voulais qu'il reste. Il est en grande forme et c'est un casse-tête de faire ma composition d'équipe mais il aura des occasions d'être titulaire, notamment lors des fêtes avec les matchs qui vont s'enchaîner. J'espère qu'il sait à quel point je l'apprécie", conclut le coach de Chelsea.