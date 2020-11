Scandale au Napoli : le club ne paierait plus ses joueurs !

Dans une situation délicate d'un point de vue financier, le Napoli ne paierait plus ses joueurs et son staff depuis plusieurs mois...

La crise économique liée à la pandémie de Covid-19 a fortement impacté les clubs de football en Europe. Parmi eux, le Napoli serait dans une situation financière particulièrement délicate. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, le club du sud de l'Italie n'aurait payé aucun joueur jusqu'à présent.

Depuis le début de la saison 2020/2021, aucun membre de l'effectif ou du staff n'aurait reçu de salaire en raison de l'instabilité économique du club, consécutive à l'épidémie de Coronavirus. Toutefois, pour apaiser les tensions en interne, le président Aurelio De Laurentiis se serait engagé à verser un paiement mensuel avant le 1er décembre.

Interrogé en conférence de presse sur la question avant la rencontre de son équipe face à Rijeka en Europa League, l'entraîneur Gennaro Gattuso, annoncé proche de la démission il y a quelques jours, a botté en touche. "Nous sommes économiquement protégés et privilégiés. Je fais ce travail avec passion et je l'exige de mes joueurs. Si nous parlons de salaires ou autres, nous cherchons des prétextes (pour ne pas être performant, ndlr) et je ne veux absolument pas qu'ils les recherchent." Quoi qu'il en soit, si le club veut améliorer ses résultats sportifs dans les prochains mois, il devra également régler ses problèmes en interne.