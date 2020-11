José Mourinho garde un très bon souvenir de Maradona : "J'ai adoré chaque minute passée avec lui"

En conférence de presse, l'entraîneur de Tottenham a évoqué ses souvenirs avec Diego Maradona.

Jeudi soir, après la rencontre d'Europa League entre Tottenham et Ludogorets, José Mourinho a livré quelques mots à propos de Diego Maradona.

"Je suis très triste, mais j'ai toujours le sourire aux lèvres, a-t-il déclaré. J'ai adoré chaque minute que je passais avec Diego".

"Après des défaites ou des moments difficiles, il disait 'Mou, tu es le meilleur, ne l'oublie jamais'. Il me manquera. Tu as Diego et tu as Maradona. Le monde entier connaît Maradona le footballeur, cette légende vit éternellement. L'homme Diego était différent. C'est pour lui. Ce fut un privilège pour sa famille, ses amis et ses proches collègues de connaître si bien ce Diego. Je le connais assez bien, mais c'est dommage de ne pas avoir passé plus de temps avec lui."

"C'était le meilleur footballeur de ma génération. Je suis sûr que mon fils en sait beaucoup sur lui aussi, même s'il est né après la période de Maradona en tant que joueur. Mon fils parlera de Maradona à ses enfants plus tard. Je n'ai jamais vu Alfredo Di Stefano jouer au football moi-même, mais mon père s'est assuré que je savais beaucoup de choses sur lui. Le monde n'oubliera jamais Maradona."