🎥 Kemar Roofe affole les réseaux sociaux après ce missile contre Benfica

L'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht empile les buts depuis son arrivée chez les Rangers.

Jeudi soir, les Rangers ont gaspillé un avantage de deux buts face à Benfica lors de la quatrième journée d'Europa League et ont été contraints au partage (2-2).

Mais ce qui fait le plus de bruit, c'est le but signé Kemar Roofe à la 69e minute. A l'entrée de la surface, l'ancien buteur d'Anderlecht a décoché un obus qui a fini sa course au fond des filets. Un but qui a fait du bruit sur les réseaux sociaux.