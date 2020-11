Ligue des Champions : le Bayern laissera des cadres au repos

Le Bayern a déjà assuré son passage au prochain tour, avec la tête de son groupe en prime.

Le champion en titre se déplace demain à l'Atletico Madrid.

Vu les circonstances et le calendrier chargé, Hans Flick l'entraîneur du Bayern a annoncé en conférence de presse qu'il laisserait plusieurs cadres au repos : "Robert Lewandowski, Manuel Neuer, Leon Goretzka et Corentin Tolisso restent à Munich. Ils sont ménagés, certains sont légèrement blessés. Tous les autres sont dans l'effectif. Un joueur qui n'est pas à 100 % apporte moins à l'équipe. Nous attendons ce match avec plaisir et c'est un formidable défi pour nous tous."

Le Bayern pourra ainsi donner du temps de jeu à certains remplaçants et la chance à des jeunes : "Jamal Musiala (17 ans, ndlr) ne sera pas le seul jeune dans l'effectif, il y en aura d'autres. Pour un jeune, affronter l'Atlético est une belle expérience. Ils doivent en profiter."