Ligue des Champions : Doku et Chadli disent adieu à l'Europe, un ancien Buffalo libère Leipzig

Deux rencontres étaient au programme ce soir en matchs avancés de la cinquième journée de C1. Victoire pour Krasnodar et Leipzig, défaite pour Rennes et Basaksehir.

Fin de parcours pour le Stade Rennais en Coupe d'Europe. En effet, avec sa nouvelle défaite face au Krasnodar, le club breton ne peut plus espéré être reversé en Europa League. De son côté, le RB Leipzig s'est imposé en Turquie au terme d'une rencontre riche en buts.

Avec Doku, Rennes passe à la trappe

Même s'ils ne se sont inclinés que sur la plus petite des marges ce soir face au club russe, les hommes de Julien Stéphan ont dit adieu à leurs chances de rejoindre l'Europa League. Seul buteur de la rencontre à la 71ème minute de jeu, Marcus Berg a infligé à la formation à la tunique rouge et noire sa quatrième défaite en cinq matchs de C1. Score final : 0-1. Au classement, les deux équipes n'ont plus aucune chance de se qualifier pour la suite de la compétition.

C’est terminé !



Les Rouge et Noir termineront 4e à l’issue de la phase de groupe. Il reste un match pour sauver l’honneur en Ligue des champions la semaine prochaine et quitter la compétition la tête haute. #KRASRFC 1-0 pic.twitter.com/nok05RVZMt — Stade Rennais F.C. (@staderennais) December 2, 2020

Comme ce week-end face à Strasbourg, Jérémy Doku a disputé l'intégralité de la rencontre. D'après le site de statistiques WhoScored, l'ancien Mauve a touché 60 ballons et réussi 2 passes clés (le total le plus élevé de la rencontre en key passes pour un seul joueur).

Le RB Leizpig arrache la victoire en fin de match

Match fou entre le club turc et la formation allemande avec pas moins de sept buts au tableau d'affichage au coup de sifflet final. Alors que les deux équipes étaient à égalité dans le temps additionnel (3-3), c'est finalement l'ancien Buffalo, Alexander Sorloth, entré en cours de jeu (65ème), qui a donné la victoire aux siens dans le temps additionnel (90ème+2). Score final : 3-4.

Au classement, le RB Leipzig revient à la première place, à égalité de points avec Manchester United (9) et avec trois unités d'avance sur le Paris Saint-Germain. La rencontre de ce soir entre les Red Devils et le PSG sera sans aucun doute déterminante pour le classement final du groupe H. Pour le Basaksehir de Nacer Chadli, l'aventure s'arrête ici en Coupe d'Europe.