L'Excel avait pourtant bien commencé: "Leur efficacité a fait la différence"

Jorge Simao n'avait pas encore connu la défaite en Pro League c'est désormais chose faite et il est forcément déçu. Parce que son équipe avait bien entamé le match.

Pendant 15-20 minutes, c'est en effet l'Excel qui a dominé ce choc des mal classés. "On a vu un match à deux visages", analyse le coach des Hurlus. "En première période, on était meilleurs, mais on n'a pas marqué. Waasland-Beveren a été meilleur après le repos et a marqué. C'est ce qui fait la différence."

Regrettable pour les Hurlus qui pensaient pourtant avoir ouvert le score à l'issue du premier quart d'heure. Mais le but de Charles-Andreas Brym a été annulé. "Je n'ai pas encore revu les images donc je ne me prononcerai pas sur la phase, mais c'est clair que si on avait marqué, le match aurait été différent."

Les Hurlus n'ont pas trouvé la faille et c'est Waasland-Beveren qui fait la bonne opération dans le bas de tableau. Mais Jorge Simao, lui, est déjà concentré sur la suite. "Il reste 60 points à prendre, on a loupé une occasion, on passe au match suivant", conclut-il.