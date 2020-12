Sept à la suite, Genk reprend les commandes!

Beaucoup de buts, du spectacle et du suspense jusqu'au bout : le choc entre le Racing Genk et l'Antwerp était attendu, il n'a pas déçu. Avec, au bout du compte, une septième victoire consécutive pour les Limbourgeois (4-2).

Beaucoup d’observateurs désignaient ce match comme un duel entre les deux meilleures équipes actuelles du championnat de Belgique, le duel enltre le Racing Genk et l’Antwerp aura démarré sur les chapeaux de roue.

Et de 14 pour Paul Onuachu

Idéalement servi par Martin Hongla, Myoshi n’a eu besoin que de trois minutes pour ouvrir le score. Mais, forts de la confiance engrangée ces dernières semaines, les Limbourgeois ont pu compter sur leur buteur pour inverser la tendance.

Un doublé de Paul Onuachu en quatre minutes et, avant même la demi-heure, le Racing Genk passait devant. Quinzième et seizième buts de la saison pour l'attaquant nigérian, plus que jamais meilleur artilleur de Pro League.

Le dernier rush anversois

Plus consistants, plus solides et plus dangereux, les Limbourgeois sont rentrés aux vestiaires avec l’avantage. Un avantage fragile que les hommes de John van den Brom ont renforcé à l’heure de jeu, grâce à l’autre homme en forme du noyau genkois : Theo Bongonda. L’ailier a même cru au doublé, quelques instants plus tard, mais son but était annulé pour hors-jeu.

Jamais vaincus, les Anversois ont continué à pousser et ont fini par trouver l’ouverture. Sur un excellent centre de Jordan Lukaku et grâce à un coup de tête rageur de Dieumerci Mbokani. Mais les Luimbourgeois sont aussi capables de frapper en contre et Cyriel Dessers a enfoncé le clou à deux minutes du terme.

Le Racing Genk (31 points) en profite pour reprendre la première place, en attendant le match entre le Beerschot et Eupen. L'Antwerp (25) reste coincé à la quatrième place, mais pourrait être dépassé par le Standard (24) et Charleroi (23).