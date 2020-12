Mondial 2022 : la Belgique retrouvera le Pays de Galles et ira en Biélorussie !

Si le tirage des qualifications pour le Mondial 2022 avait peu de chances de réserver un groupe très compliqué aux Diables Rouges, un duel intéressant avec le Pays de Galles attend la Belgique sur le chemin du Qatar.

La Belgique a été versée dans le groupe E des qualifications pour le Mondial 2022 ; comme prévu, les Diables Rouges ont été placés dans un groupe de 5 équipes, de par leur statut d'équipe qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Et si la demi-finale de Nations League offrira un remake de la demi-finale du Mondial 2018, c'est une autre "revanche" qui attend les Diables dans ces qualifications puisque l'équipe provenant du pot 2 n'est rien d'autre que ... le Pays de Galles, qui avait éliminé la Belgique en 2016, en quarts de finale de l'Euro.

Dans le pot 3, le tirage aura été plus clément avec nos Diables qui affronteront la République Tchèque, là où des clients comme la Russie, la Hongrie ou la Norvège étaient des adversaires potentiels. Michael Krmencik, l'attaquant du Club de Bruges, fera partie des joueurs se réjouissant certainement de ce tirage.

Le troisième adversaire, issu du pot 4, est un inédit : la Biélorussie, qui avait notamment tenu la France en échec à Minsk (0-0) lors des qualifications pour le Mondial 2018. Enfin, les Diables Rouges retrouveront l'Estonie, qui faisait déjà partie de notre groupe qualificatif pour la précédente Coupe du Monde et avait vu nos Diables dérouler (8-1) le 13 novembre 2016.

These are our opponents on the way to Qatar 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/kUaGFV9v5G — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 7, 2020