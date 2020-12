Sanction confirmée: Marco Ilaimaharitra ne jouera plus en 2020

L'appel du Sporting de Charleroi n'aura pas permis d'adoucir la sanction.

Cette fois, le verdict définitif est tombé. Marco Ilaimaharitra, exclu contre Waasland-Beveren mercredi dernier, écope d'une suspension de quatre rencontres effectives et d'une amende de 4000 euros. L'appel du Sporting de Charleroi n'aura donc pas eu d'impact. Et le médian malgache manquera même les cinq prochaines rencontres puisqu'il a écopé, lundi, de son cinquième carton jaune. Il ne rejouera donc plus en 2020.

Exclu le week-end dernier, le Louvaniste Mathieu Maertens est lui suspendu pour deux rencontres et écope également d'une amende de 2000 euros.