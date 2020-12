Simon Mignolet regrette le déroulement du match: "Une faute un peu stupide..."

Ce mardi soir, le Club de Bruges n'est pas passé loin de la qualification pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des Champions. La victoire était indispensable, mais c'est un nul 2-2 qui a sanctionné cette rencontre.

Simon Mignolet a pris la parole quelques minutes après le coup de sifflet final de la rencontre et est revenu sur le parcours de Bruges lors de cette campagne européenne. "C'était incroyable. Nous avions bien commencé et nous terminons derrière. Lors de cette rencontre nous avons bien joué et nous sommes bien rentré dans la rencontre mais une faute un peu stupide leur donne l'avantage. A la mi-temps, nous avons essayé de nous concentrer pour tenter de revenir sans encaisser. Il y a bien eu cette dernière occasion mais ce n'est pas rentré."

Mignolet est fier du parcours de son équipe er surtout des jeunes joueurs en Ligue des Champions: "Je pense que nous avons montré qui était Bruges, nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Avec un joueur en moins, sur le terrain de la Lazio nous avons poussé. Nous avons aussi battu deux fois le Zénith et nous avons fait deux fois nul contre la Lazio. Pour une jeune équipe comme la nôtre, c'est une bonne expérience".