Ivan Leko ne sera pas en mesure de faire tourner son effectif, mais... : "Nous utiliserons nos 5 changements"

La tête du groupe J se jouera demain à Londres, entre Tottenham et l'Antwerp.

Le moment sera important pour le club qui défiera le leader actuel de Premier League. Ce n'est pas rien. Après avoir remporté une belle victoire au match aller, Ivan Leko espère à nouveau surprendre les Spurs.

Le programme du Matricule 1 est chargé et cela pèse sur le groupe : "Nous avons joué cinq ou six matches en trois semaines. Et ils étaient tous importants. Mais nous ne sommes pas un grand club comme le FC Barcelone, le Real Madrid ou Manchester City... Nous ne sommes pas en mesure de décider qui nous allons aligner et quand. Certains clubs en Europe peuvent le faire, mais pas nous. Dimanche, nous avons un autre match important contre le Club de Bruges. Mais nous devons également respecter notre adversaire de demain même si nous sommes déjà qualifiés. Nous sommes ici pour essayer de faire un résultat. Je n'ai donc pas l'intention de laisser des joueurs au repos."

"En Ligue Europa, cinq remplacements sont autorisés. J'ai donc l'intention de faire jouer seize joueurs. Nous utiliserons nos 5 changements", prévient le Croate en conférence de presse.