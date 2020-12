Liverpool se met au travail pour prolonger un de ses milieux de terrain

Les Reds, qui sont dans un début de saison compliqué, veulent jouer la carte de la continuité avec un milieu de terrain qui dépanne souvent en défense centrale.

Liverpool souhaite offrir un nouveau contrat au milieu de terrain Fabinho. Le club des bords de la Mersey veut entamer les discussions dans le but de prolonger le bail du footballeur brésilien, qui court jusqu'en juin 2023, dixit les informations de The Guardian. Le champion d'Angleterre en titre considère l'ancien joueur de l'AS Monaco comme un élément essentiel de son effectif et compte s'inscrire sur le long terme à ses côtés. Nos confrères précisent que les Reds visent une prolongation jusqu'en 2025 ou 2026, assorti d'une augmentation salariale en récompense de ses prestations.

Le numéro 3 de Liverpool émarge actuellement à 100 000 livres par semaine, soit 110 000 euros. Recruté durant l'été 2018 pour la somme de 45 millions d'euros, le footballeur âgé de 27 ans a disputé quinze matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison 2020-2021, pour neuf rencontres de Premier League. Conséquence des blessures de Virgil van Dijk et Joe Gomez, l'international auriverde a été repositionné dans l'axe par Jürgen Klopp