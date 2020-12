Felice Mazzu méfiant : "Ce club devient un concurrent potentiel"

Après la courte défaite à Seraing et la lourde victoire contre le Lierse, l'Union Saint-Gilloise va se déplacer à Lommel ce week-end.

Lommel n'est plus la même équipe qu'en début de saison. Le formation belge qui fait partie du Citigroup, le propriétaire de Manchester City, pourrait bien jouer les troubles-fêtes. "Ce n’est clairement plus le Lommel de début de saison ! Là aussi, c’est un gros projet qui se met en place. Comme je le dis toujours, il faut respecter l’adversaire. Il vient de subir une défaite de toute justesse après 4 matchs à 10 points. Et ça devient un concurrent potentiel. J’ajouterais que cette équipe pratique désormais un beau et solide football, avec plusieurs joueurs ayant déjà individuellement le niveau de D1A", a ainsi lâché Felice Mazzu en conférence de presse.

Toutefois, l’Union reste la favori N°1 pour le titre en D1B cette saison. "Nous n’avons peur de personne et c’est un message que je répète également aux joueurs chaque semaine. Nous devons penser à nous et à la qualité de notre groupe, et surtout ne pas voir trop loin, sinon chaque semaine il y aura quelque chose à redire. Ne pas se projeter car selon moi, les choses ne se décanteront pas avant fin janvier ou début février. Tout le monde connaît les ambitions de l’Union et travaillons dans la sérénité en restant essentiellement concentré sur chaque match qui se présente… Et il en reste beaucoup", a lâché le Carolo.