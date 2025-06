Qui sécurisera sa place pour la Coupe du Monde ? Ces Diables qui ont gagné...ou perdu des points lors du rassemblement

Les Diables Rouges ont bouclé leur saison avec un partage en Macédoine du Nord et une victoire étriquée contre le Pays de Galles. Quels enseignements Rudi Garcia pourra-t-il tirer de ces deux matchs à titre individuel ?

Alors que la Belgique lutte pour se rapprocher de la première place qualificative pour la Coupe du Monde 2026, valider son billet pour le grand rendez-vous nord-américain passe aussi par sécuriser sa place dans le groupe. Le dernier rassemblement aura-t-il bouleversé les rapports de force à cet égard dans le noyau ? Tentative de réponse en épinglant ceux qui ont gagné des points lors de ces deux matchs et ceux qui en ont perdu.

Les Gagnants

Maxim De Cuyper : le Brugeois a parfaitement profité de la blessure de Timothy Castagne pour continuer à s'affirmer sur la gauche. Déjà auteur de l'ouverture du score contre l'Ukraine, De Cuyper a récidivé en Macédoine du Nord, en étant suivant bien l'action de Romelu Lukaku dans le rectangle? Contre le Pays de Galles, il a une nouvelle fois été excellent en première mi-temps (à l'assist sur le but de Tielemans)et n'a pas perdu au change en sortant au repos (à cause de son carton jaune) vu la physionomie du deuxième acte).

Youri Tielemans : on a beau ne pas parler de sécuriser sa place dans le groupe le concernant, Youri était attendu. Suspendu pour le match référence contre l'Ukraine, sur le banc en Macédoine du Nord, le milieu de terrain d'Aston Villa était par contre sous le feu des projecteurs contre le Pays de Galles avec ce brassard de capitaine autour du bras. Il s'en est montré digne avec un but splendide et un caviar pour Kevin De Bruyne sur le but décisif. Force tranquille.

Nicolas Raskin : cela peut paraître paradoxal pour un joueur titulaire au premier match ayant perdu sa place pour le second. Mais Rudi Garcia a montré que son match XXL contre l'Ukraine lui avait fait clairement marquer des points dans son esprit. Au moment de devoir stabiliser l'équipe lorsque le Pays de Galles prenait le dessus, notre sélectionneur n'a ainsi pas hésité sur le joueur à faire monter. De quoi lui montrer que Raskin peut être utile dans plusieurs scénarios de match.

Jérémy Doku : vu l'activité offensive contre le Pays de Galles, Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku auraient également pu en être. Mais sur l'ensemble du rassemblement, le Cityzen s'est montré plus consistant. Rudi Garcia n'avait d'ailleurs pas hésité à déclarer que l'équipe avait été "Doku-dépendante" en Macédoine du Nord. Contre le Pays de Galles, l'ancien Anderlechtois a aussi pris les choses en main en ne cessant de provoquer (avec un splendide but à la clé). Mais surtout, il a réussi à trouver les ressources pour sonner la révolte dans le dernier quart d'heure du dernier match de la saison par ses raids incessants qui ont permis aux Diables de regagner du terrain.

Les perdants

Dodi Lukebakio : malgré sa grande saison à Séville, toujours pas de première titularisation sous Rudi Garcia, là où Alexis Saelemaekers et Leandro Trossard ont eu leur chance, que Doku a été décalé à droite, Lukebakio a dû se contenter d'une montée à la mi-temps...et d'une sortie à l'entame du dernier quart d'heure contre le Pays de Galles. Le temps de rater une énorme occasion. Garcia a beau avoir affirmé qu'il s'agissait d'un changement tactique et pas d'un remplacement sanction, la pilule a été dure à avaler.

Wout Faes - Zeno Debast : difficile de parler de l'un sans évoquer l'autre. A l'issue de leur match hésitant en Macédoine du Nord, Rudi Garcia avait déclaré que ses deux défenseurs devaient dégager plus de confiance, bénéficiant de celle de leur sélectionneur. Après une telle déclaration, il était donc impensable de mettre l'un des deux sur le banc contre le Pays de Galles. De fait, les deux compères étaient à nouveau alignés. Et ils n'ont pas plus rassuré. Malgré leur personnalité pour casser des lignes à la relance ou pour anticiper assez haut dans le jeu, les trous d'air à nouveau constatés ne jouent pas en leur faveur. Allô Arthur Theate ?

Charles De Ketelaere : depuis son match relativement anonyme contre l'Ukraine à Murcie, CDK n'a plus eu droit à la moindre minute en sélection. Au point de voir Hans Vanaken lui griller la politesse contre l'Ukraine et saisir sa chance. Et quand Vanaken a fait les frais de son match moindre en Macédoine du Nord, c'est Tielemans qui s'est montré étincelant dans la zone d'influence de De Ketelaere contre le Pays de Galles.