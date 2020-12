Pro League : Thomas Henry en feu, OHL et Ostende poursuivent leur ascension

C'est l'homme de la journée. Face à Courtrai, Thomas Henry a réalisé un superbe coup du chapeau pour OHL. Dans l'autre rencontre de cet fin d'après-midi, Ostende a pris les trois points à Bruges.

Les choses vont plutôt bien pour Louvain et Ostende. En effet, les Coalisés ont signé leur troisième victoire de suite tandis que les Côtiers ont remporté leur deuxième succès consécutif. Sur un plan personnel, Thomas Henry, inarrêtable depuis plusieurs semaines, a encore fait parler la poudre.

KV Courtrai - OH Louvain : le coup du chapeau pour Thomas Henry

Et de 12 pour Thomas Henry ! L'avant-centre français des Louvanistes a inscrit un triplé ce soir face à Courtrai. Ce sont ses septième, huitième et neuvième but inscrit sur ses 7 derniers matchs disputés.

Une série impressionnante qui lui permet de dépasser Raphael Holzhauser au classement des buteurs de Pro League en prenant la deuxième place, avec 12 unités comptabilisées depuis le début de la saison. Aujourd'hui, seul Paul Onuachu le devance (14 buts). Score final : 0-3. Grâce à son numéro 9, OHL continue sur sa lancée et revient à la quatrième place, à égalité de points avec le Beerschot. De leur côté, les Kerels restent dixième, à égalité de points avec Eupen (20).

Cercle Bruges - KV Ostende : mauvaise série pour les Groen-Zwart

Un seul but aura suffit à Ostende pour faire la différence ce soir. Grâce à une réalisation de Kevin Vandendriessche (29ème), les Côtiers se sont imposés sur la plus petite des marges face aux hommes de Paul Clément. La formation à la tunique verte a même terminé la rencontre à dix après l'expulsion de David Bates en fin de match (87ème). Score final : 0-1.

Il s'agit là de la quatrième défaite du Cercle sur ses quatre derniers matchs joués. Ce soir, les Groen-Zwart sont douzième avec 18 points. De son côté, Ostende s'invite dans le top 10 en atteignant la barre des 22 points.