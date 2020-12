Nouveau calendrier de JPL : le mois de janvier sera chargé !

Un nouveau calendrier de Jupiler Pro League a été annoncé pour le mois de janvier, un mois qui sera chargé niveau football.

Après la semaine de trève, le football reprendra de plus belle et les équipes de Jupiler Pro League peuvent s'attendre à un mois de janvier hyper chargé.

La commission du calendrier en concertation avec Eleven Sports, a déterminé le programme des journées 21, 22, 23 et 25 de Jupiler Pro League, ainsi que des journées 16 et 17 de D1B. Entre le 19 et le 31 janvier, il n'y aura qu'un seul jour sans football.

Le mois de janvier offrira quelques affiches, avec duel de Sporting entre Anderlecht et Charleroi le 19, un Standard - Charleroi et un Bruges - Genk le 24, ainsi qu'un Bruges - Standard et Anderlecht - La Gantoise le 31. En D1B, le derby Bruxellois entre le RWDM et l'Union est prévu pour le 30 janvier.

La commission du calendrier n'a pas encore fixé de date pour les 16e de finale de la Croky Cup, ils devraient être annoncés début janvier afin de donner aux clubs amateurs qualifiés le temps de se préparer correctement).