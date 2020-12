Le fils de Wayne Rooney marche sur les traces de son père !

Verra-t-on un nouveau Rooney porter le maillot de Manchester United ? En équipes de jeunes, en tout cas, il y en a désormais un : Kai Rooney, jeune fils de Wayne, vient de signer avec les Red Devils.

Kai Rooney, 11 ans, vient de s'engager avec Manchester United, a annoncé son père via les réseaux sociaux. Le jeune Kai est né en novembre 2009 ; Wayne Rooney avait alors déjà remporté trois Premier League, une Ligue des Champions et deux Coupes de la Ligue. On imagine la pression qui risque de peser sur les épaules du fils du meilleur buteur de l'histoire de ManU ...