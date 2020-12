"Un peu désolé pour les supporters mauves", mais ravi: 14 ans après, Guillaume Gillet dompte à nouveau Anderlecht

Il y avait forcément un peu de place pour la nostalgie et les sentiments dans l'esprit de Guillaume Gillet à l'heure d'aborder les retrouvailles avec Anderlecht. Avant et après la rencontre, mais évidemment pas pendant.

Huit saisons, 330 rencontres, quatre titres de champion de Belgique: Guillaume Gillet a vécu une bonne partie des grands moments de sa carrière avec lAnderlecht. Un club qu'il retrouvait vendredi soir et qu'il affrontait pour la quatrième fois.

Je prends beaucoup de plaisir à Charleroi

Avec Gand, il n'avait battu qu'une seule fois le Sporting. C'était la toute première fois qu'il affrontait le Sporting... le 18 novembre 2006. "C'est forcément un peu sentimental pour moi d'affronter ce club avec lequel j'ai vécu de belles choses. Et je suis un peu désolé pour les supporters mauves parce que je les respecte beaucoup", explique-t-il.

Mais il savoure malgré toute cette victoire, qu'il est ravi d'offrir aux supporters de l'autre Sporting. "Aujourd'hui je porte le maillot noir et blanc, c'est ce club qui m'a donné la chance de revenir et de m'épanouir encore. Et je prends beaucoup de plaisir, ici, à Charleroi."