🎥 Candidat au Soulier d'Or? Lior Refaelov régale encore sur coup-franc

MĂȘme la blessure qui l'a forcĂ© Ă quitter le terrain avant mĂȘme la pause, n'a pas empĂȘchĂ© l'IsraĂ©lien d'ĂȘtre trĂšs prĂ©cieux pour l'Antwerp, dimanche soir, au Freethiel.

Lior Refaelov a quitté la pelouse en grimaçant et en boîtant, mais avant ça, il avait mis l'Antwerp sur la voie du succès. À la base de l'action sur le deuxième but, l'Israélien avait surtout ouvert le score d'un superbe coup-franc, après 25 minutes de jeu.

Le sixième but en championnat du maître à jouer de l'Antwerp, le dixième de la saison, si on y ajoute les trois buts inscrits en Europa League et le but inscrit en finale de la Coupe de Belgique. Avec quatre assists pour couronner le tout, l'Israélien est en toute grande forme et Ivan Leko va croiser les doigts pour qu'il soit disponible contre Charleroi la semaine prochaine.