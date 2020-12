Plusieurs absents du côté du Standard pour la réception de Saint-Trond : "Il faut mouiller le maillot et gagner le match"

Ce samedi, le Standard de Liège accueillera Saint-Trond pour le compte de la 18ème journée de Jupiler Pro League.

Le Standard est dans l'obligation de remporter ce dernier match de l'année contre Saint-Trond et de mettre fin à cette longue série noire de sept matchs sans victoire. Toutefois, les Rouches devront faire sans quelques joueurs. "Collins (Fai) est out, il s'est blessé à l'entraînement en glissant et est touché aux adducteurs", a confié Philippe Montanier en conférence de presse. "Obbi (Oulare) est blessé pour plusieurs semaines, c'est sérieux. Noé (Dussenne) n'est pas encore remis et ne jouera donc pas samedi. Par contre, Duje (Cop) n'est plus malade et Aleksandar Boljevic revient. Tout comme Jackson (Muleka)", a précisé le coach du matricule 16.

Blessé depuis la défaite à Saint-Trond, l'attaquant congolais pourrait être déterminant lors du dernier match de l'année. "Un profil complet ? On va le découvrir car c'est un joueur que l'on découvre encore. C'est un jeune joueur qui vient d'arriver il y a peu et qui découvre encore l'Europe. Il ne sera pas le sauveur mais constituera une arme de plus. On a besoin des autres aussi", a souligné le technicien français.

Sur la sellette, l'ancien coach de Lens pense avant au match de samedi. "Mon cas personnel ne me préoccupe pas. Il faut mouiller le maillot et gagner le match. Je ne veux pas perdre de l'énergie dans les spéculations et les prédictions", a conclu Montanier.