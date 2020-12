Stéphane Guy viré de Canal+

Il avait apporté, à l'antenne, son soutien à son collègue Sébastien Thoen, lui-même licencié. Mal lui en a pris. Le journaliste français ne commentera plus les matchs de Ligue 1 et de Premier League sur Canal+.

Stéphane Guy est bel et bien chassé de Canal+ selon France Bleu et L'Équipe. Le journaliste de 50 ans avait été mis à pied le 9 décembre dernier après pour avoir utilisé l’antenne de la chaîne le 5 décembre, lorsqu’il avait manifesté son soutien à son collègue Sébastien Thoen. L’humoriste, chroniqueur dans l’émission hebdomadaire "Canal sports club" et présentateur du mensuel "Journal du hard", avait lui-même été licencié quelques jours plus tôt, pour avoir participé à une parodie de L'Heure des pros, l'émission de CNews. "Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée", avait lancé Guy. Avant de citer Coluche : "Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter."

Sa direction, qui avait mal vécu l'envoi d'un communiqué par la Société des journalistes (SDJ) de Canal+ la veille pour dénoncer l'éviction de Thoen, lui reproche une "déloyauté" envers sa chaîne. Nul doute que cette décision risque de faire encore du bruit dans les locaux de la chaîne cryptée. Le commentateur quitte une maison dans laquelle il était entré en 1997, et qu’il aura marquée de son style précis et piquant, aussi apprécié que décrié.