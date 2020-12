Un entraîneur hollandais à la tête de l'Antwerp?

Le départ de Leko est de plus en plus probable au Great Old et un nom de distingue parmi les candidatures.

Si ce n'est pas encore officiel, cela devrait intervenir dans la semaine: Ivan Leko devrait bel et bien quitter le Great Old pour rejoindre la Chine et le club de SIPG. On a beaucoup entendu parler de la possible venue de Marc Wilmots mais il faut plutôt se tourner vers nos voisins Hollandais pour y trouver le successeur du Croate. Mark Van Bommel, ancien international hollandais, joueur du PSV, du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich, serait actuellement le candidat le plus proche de la signature et donc de devenir le prochain coach du Great Old. En tant que coach, Van Bommel a été l'adjoint de Bert Van Marwijk lorsque ce dernier a été sélectionneur de l'Australie. Il a ensuite été T1 du PSV en 2018-2019.