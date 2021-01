Un attaquant croate du PAOK en route vers le Standard?

Oulare et Avenatti dans le noyau B, les Rouches manquent de force offensive et un attaquant croate qui évolue en Grèce pourrait venir combler ce manque.

Antonio Colak, 27 ans, sera-t-il le prochain attaquant du Standard. Les chances sont réelles puisque des discussions ont été ouvertes entre le club liégeois et le club grec.

L'arrivée de Michael Krmencik du côté du PAOK pousse dans tous les cas le Croate vers la sortie, lui qui n'a marqué qu'un seul but en 9 matches cette saison. Il a auparavant fait une bonne partie de sa carrière en Bundesliga: Hoffenheim, Ingolstatd, Kaiserslautern et on en passe.

Il serait prêté au Standard sans option d'achat.