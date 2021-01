Lior Refaelov juge ses concurrents pour le Soulier d'Or : "Ce sera une bataille serrée"

Comptant parmi les favoris pour remporter le Soulier d'Or le 13 janvier prochain, Lior Refaelov s'est exprimé sur ses potentiels concurrents.

Il fait partie des favoris mais la concurrence est rude. Auteur d'une belle année 2020 avec l'Antwerp, Lior Refaelov fait partie des candidats sérieux pour remporter le Soulier d'Or dans quelques jours. Dans des propos accordés à Gazet van Antwerpen, l'international israëlien s'est exprimé sur ses concurrents.

Pour le joueur de 34 ans, cinq autres joueurs peuvent également prétendre à la distinction individuelle délivrée par Het Laatste Nieuws. "Le joueur du Beerschot (Raphael Holzhauser, ndlr) a été bon. Ses statistiques sont assez impressionnantes, surtout dans une équipe qui vient à peine de revenir au plus haut niveau [...] Mais il ne faut pas oublier Onuachu et Bongonda par exemple. Ce sera une bataille serrée. À mon avis, Faris (Haroun, ndlr) et Ritchie (De Laet, ndlr) méritent également le trophée."

En 2020, Lior Refaelov a remporté la Coupe de Belgique en finale face au Club de Bruges. Le club d'Anvers s'est également distingué par sa bonne campagne en Europa League en parvenant à se qualifier pour les 16èmes de finale. Sur un plan personnel, le milieu offensif compte 9 buts et 4 passes décisives en 25 matchs toutes compétitions confondues en 2020/2021. Rendez-vous le 13 janvier prochain pour connaître le verdict.