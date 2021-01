La revanche d'Olinga et Tabekou : enfin efficaces !

On les critique parfois pour leur manque d'efficacité : les ailiers de l'Excel Mouscron ont pris leur petite revanche en inscrivant les deux buts de la victoire très importante face à Genk.

Fabrice Olinga avait le sourire après la rencontre : "Ce qui compte, c'est qu'on a montré du caractère, notamment sur une telle pelouse. C'est ce qui a fait la différence. On a aussi prouvé qu'on pouvait apprendre de nos erreurs et être plus efficaces qu'à Zulte Waregem, où on avait bien joué aussi", déclare l'international camerounais.

L'un des deux internationaux camerounais buteurs, puisque Serge Tabekou inscrira le 2-0 ; la prestation de Jean Onana au milieu confirmait la soirée idéale pour les Lions Indomptables du Canonnier. "Ca fait plaisir que les Camerounais de l'équipe brillent", souriait Olinga, qui prenait peut-être une petite revanche après avoir peiné au niveau statistique. "C'est la récompense de mon travail, du travail de toute l'équipe. C'est collectif, on ne réussissait pas toujours tout et aujourd'hui, on a corrigé ça".

Confirmer contre Waasland

Reste désormais à profiter de la défaite de Waasland-Beveren, qui se déplace à Mouscron mardi. "On ne jouera pas toujours bien, mais ce qui compte est de gagner. Et ce qui compte est le prochain adversaire, on ne doit pas penser à quelle équipe c'est, Genk ou Waasland, ça doit être pareil pour nous", conclut Olinga.

