L'Athletic Bilbao surprend le Barça et remporte sa troisième Supercoupe d'Espagne

Les deux équipes ont dû aller jusqu'aux prolongations pour se départager. Les Blaugranas avaient tout en main avant de s'écrouler. Messi a même été exclu dans les toutes dernières minutes de la rencontre.

Enorme désillusion pour le Barça ce dimanche en finale de Supercoupe d'Espagne. A la 90e minute, le club catalan avait la victoire en main avant de s'écrouler durant les prolongations face à l'Athletic Bilbao.

C'est Antoine Griezmann qui a ouvert le score pour les Blaugranas à la 40e minute de jeu avant qu'Oscar de Marcos ne remette les deux équipes à égalité à la 42e.

Il faudra attendre le dernier quart d'heure de la seconde période pour voir la rencontre à nouveau s'emballer. Griezmann y allait de son petit doublé à la 77e minute et mettait le Barça sur une voie royale en cette fin de rencontre.

Mais dans les toutes dernières secondes, l'Athletic arrachait les prolongations grâce à Villalibre. Dès l'entame des quinze premières minutes de prolongation, Bilbao se montrait le plus dangereux et prenait l'avantage à la 93e minute via Inaki Williams. Les Blaugrans n'ont jamais réussi à revenir au score. Lionel Messi a même été exclu en toute fin de rencontre pour un coup volontaire. Score final de la rencontre 2-3.

Avec cette magnifique victoire, l'Athletic Bilbao remporte la troisième Supercoupe d'Espagne de son histoire.