Mauricio Pochettino a coaché à distance

L'entraîneur du PSG a été testé positif au Coronavirus.

Testé positif au Covid-19, l'entraîneur du Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino n'était pas présent sur le banc du club de la capitale pour défier Angers (1-0) samedi en Ligue 1. Isolé à son domicile, le technicien argentin a tout de même maintenu le contact avec son staff et ses joueurs lors de cette rencontre.

"En relation avec Mauricio ? Oui. Il a eu également un contact avec les joueurs par vidéo avant le match. Nous aussi, nous l'avons eu avant le match puis à la mi-temps pour échanger. On a continué à discuter par rapport à ce qu'on a fait cette semaine. On a aussi parlé des entraînements de la semaine à venir. On va profiter des microcycles de cette semaine pour appuyer sur des points spécifiques en séance. On a tout préparé avec Mauricio", a fait savoir son adjoint, Jesus Perez, en conférence de presse.