🎥 But endiablé de l'année: Dries Mertens préféré à Doku, Tielemans et Batshuayi

Après avoir élu la meilleure équipe belge de l'histoire et l'icône ultime de l'histoire du football belge, les supporters ont choisi leur but de l'année des Diables Rouges et c'est Dries Mertens qui a été choisi.

Les Diables Rouges n'ont joué que huit rencontres cette année: six matchs de Ligue des Nations et deux matchs amicaux), mais ils en ont quand même profité pour trouvé l'ouverture à 19 reprises. Et si Romelu Lukaku a donné plus d'ampleur à son record personnel en inscrivant 5 de ses 19 buts, il ne faisait pas partie des candidats au but de l'année.

Dries Mertens, le lauréat

En plus de s'imposer comme le meilleur buteur de l'histoire du Napoli, Dries Mertens a profité de l'année 2020 pour faire tourner son compteur avec l'équipe nationale. Un assist et trois buts, dont ce superbe coup-franc contre l'Angleterre qui lui vaut le trophée de l'année.

Les autres réalisations nominées

La première banderille diabolique de Jérémy Doku (8 septembre, Belgique-Islande)

Jérémy Doku a célébré ses cinq premières caps en 2020. Il avait joué deux minutes au Danemark, il était titulaire quelques jours plus tard contre l'Islande. Avec son premier but à la clé. Servi par Kevin De Bruyne, le jeune ailier a fait le reste en effaçant son vis-à-vis avant de laisser le portier islandais sur place.

La panenka de Michy Batshuayi (8 septembre, Belgique-Islande)

Les Diables étaient inspirés pour leur premier match de l'année au Stade Roi Baudouin. Dix minutes avant Jérémy Doku, c'est Michy Batshuayi qui avait planté le quatrième but belge, son deuxième but de la soirée. Servi par un autre produit de Neerpede, Yari Verschaeren, l'attaquant de Crystal Palace servait une délicieuse panenka pour ponctuer sa soirée personnelle. Symbole d'une année réussie pour Batsman, qui reste dans l'ombre de Romelu Lukaku, mais qui a tout de même inscrit cinq buts en trois apparitions avec l'équipe nationale.

La frappe de mule de Youri Tielemans

Youri Tielemans est sans aucun doute l'un des Diables de 2020. Eden Hazard absent, Kevin De Bruyne parfois épargné, le médian de Leicester City a confirmé qu'il était un leader en puissance du onze national. Et il a confirmé avec des stats: deux buts, dont une frappe puissante qui avait montré la voie aux Diables contre le Danemark.