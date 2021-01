Agouzoul pensait avoir donné la victoire à Mouscron:"Content de mon premier but, mais..."

Mouscron est passé de l'Euphorie à la douche froide en quelques secondes.

A quelques secondes près, Saad Agouzoul aurait été le héros du soir du côté de Mouscron. Un but que n'aurait pas renié un certain.... Harbaoui, tant le défenseur a eu le geste juste en étant très opportuniste. Le Marocain a analysé la rencontre de son équipe et ces dernières secondes....cruelles pour l'Excel.

"Nous avons bien géré le match dans son ensemble. Je suis très content de marquer mon premier but, mais malheureusement il y a le but encaissé derrière. On doit travailler cette semaine pour que cela n'arrive plus lors des prochaines rencontres."

Une égalisation qui vient suite à une erreur collective: "Nous ne sommes pas alignés correctement, c'est de notre faute. Le ballon vient après dans les pieds de l'attaquant qui n'est pas hors-jeu. C'est dommage car on voulait six points sur six cette semaine, c'est déjà raté. Mais à nous de travailler pour le prochain match".

Le prochain match des Hurlus, ce sera samedi soir sur la pelouse de Saint-Trond.