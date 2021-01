Le Beerschot perturbé par le départ de Losada ? "Il y a deux possibilités"

Ce mercredi soir, Eupen accueillera le Beerschot pour le compte de la 22ème journée de Jupiler Pro League.B

Bonne nouvelle pour Benat San José qui pourra compter sur le retour de plusieurs joueurs avant la réception du Beerschot. "Miangue et Koné devraient être présents. Toutefois, Musona et Poulain devraient être absents plusieurs semaines. Kayembe avait été positif au Covid-19 mais lors de son test passé chez nous dernièrement, il était négatif. Il devra passer un nouveau test, celui de la Pro League afin de déterminer s'il n'a plus rien. Il ne sera donc pas présent demain contre le Beerschot", a confié le coach d'Eupen en conférence de presse.

Le Beerschot vient de perdre Hernan Losada parti rejoindre la MLS du côté de DC United. Le club anversois sera-t-il perturbé par ce récent départ ? "Cela dépend, c'était un pile ou face. Soit les joueurs seront démobilisés et sans idées, soit ils seront motivés et vont vouloir tout donner pour se montrer devant leur nouvel entraîneur. Quoiqu'il en soit, nous voulons prendre les trois points à la maison et réaliser ainsi un 6 sur 6 au Kehrweg", a souligné le technicien espagnol avant d'évoquer Losada.

"C'est un coach très intelligent qui possède beaucoup de personnalité. En plus de proposer un beau football, il analysait très bien les équipes adverses. Il a réalisé un travail fantastique au Beerschot : champion de D1B et très bel exercice en D1A. Il débute désormais une nouvelle étape dans sa carrière, je lui souhaite le meilleur par la suite", a conclu Benat San José.