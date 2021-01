Officiel : Lucas Pirard débarque à l'Union

Comme annoncé, le Sprimontois rejoint l'Union.

Lucas Pirard quitte Waasland-Beveren pour rejoindre l'Union Saint-Gilloise.

Le gardien de 25 ans remplace Anders Kristiansen qui a quitté Bruxelles, et tentera de concurrencer Anthony Moris.

Le gardien formé au Standard arrive en prêt jusqu'à la fin de saison, et compte déjà plus de 100 matchs au plus haut niveau.