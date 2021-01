Francky Dury temporise : "N'essayons pas de courir avant de savoir marcher"

Zulte Waregem a bien redressé la barre : les Flandriens restent sur un 12/12 qui les tient éloignés de la zone rouge ... et à portée du top 8.

Mais Francky Dury refuse tout optimisme béat, même si un bon résultat face à OHL permettrait aux Flandriens de dépasser leur adversaire : "C'est un match important, mais ne tentons pas de courir avant de savoir marcher", temporise le coach de Zulte Waregem dans des propos relayés par le Nieuwsblad. "Nous sommes sur la bonne voie, mais il faut surtout rester calmes. Ce n'est qu'après le match contre le Beerschot dimanche que nous serons où nous en sommes".

Avant cela, il y a un match difficile contre l'autre promu, qui avait battu Zulte 2-1 à Den Dreef. "On sait que ce sera difficile, avec Sowah et Mercier qui peuvent faire la différence. On doit essayer de marquer en premier, car c'est très difficile quand on prend du retard sur cette équipe".