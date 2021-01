Le choix Lamkel Zé a payé pour Franky Vercauteren : "Je ne peux qu'être satisfait de lui"

L'attaquant de l'Antwerp a délivré les siens après plusieurs semaines dans la tourmente. Un choix risqué mais payant pour Vercauteren.

Lamkel Zé recevait sa dernière chance face au Cercle de Bruges. Vercauteren avait décidé d'en faire un titulaire pour cette rencontre cruciale.

Un choix finalement payant puisqu'il a marqué l'unique but de la rencontre à la 84e minute et ainsi donné la victoire au Great Old.

"C'est l'un de nos joueurs. Je pense que l'accent est trop mis sur un joueur. C'est une victoire pour l'équipe et oui, il a aidé", a expliqué l'entraîneur de l'Antwerp après la rencontre dans des propos rapportés par le Nieuwsblad.

"Il a fait ce que nous lui avons demandé de faire aujourd'hui. Il a contribué à plusieurs reprises, pas seulement avec son but. Parfois, il était un peu court, physiquement, il avait du mal. Mais je ne peux qu'être satisfait de sa performance et de mon choix".