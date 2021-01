Bonne nouvelle pour le Standard avant la réception de Charleroi

Ce dimanche, place au tant attendu derby wallon entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi. Le matricule 16 pourra compter sur le retour d'un jeune joueur qui avait impressionné et ébloui plusieurs observateurs lors de ses dernières sortis avec les Rouches.

Mbaye Leye pourra compter sur le retour de Hugo Siquet lors de la réception du Sporting de Charleroi. "Il va bien et n'a plus de bobos. Il se sent bien et s'est entraîné avec le groupe. Concernant Gojko Cimirot, il a passé son test Covid-19 aujourd'hui matin, et nous saurons demain ce qu'il en est. S'il est négatif, il sera repris pour dimanche", a confié le coach des Rouches avant de donner des nouvelles de Fai.

"Concernant Collins, il est encore blessé. Dans deux semaines, il pourrait être dans le groupe et reprendre les entraînements. Il commence à toucher le ballon et reprend individuellement", a confié le technicien sénégalais.