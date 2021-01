Eredivisie : un ancien du Standard et STVV inscrit un triplé face au Willem II de Mike Trésor Ndayishimiye

Willem II accueillait PEC Zwolle lors de la 18e journée d'Eredivisie.

Le Ghanéen Kwasi Wriedt (10e) avait pourtant mis les locaux aux commandes avec un but rapide.

Mais tout a basculé pour Willem II et Mike Trésor Ndayishimiye (titulaire) après la pause, suite à la montée au jeu de Reza Ghoochannejhad.

L'Iranien de 33 ans, passé par le Standard et Saint-Trond a planté un triplé (58e, 62e et 70e sur penalty) qui a retourné la rencontre en faveur de ses couleurs, et permis au PEC Zwolle de prendre trois points précieux.

Au classement, Willem II flirte toujours avec la zone rouge tandis que le PEC se donne de l'air.