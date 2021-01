Hein Vanhaezebrouck : "J'aurais préféré avoir un mois ou deux pour tout mettre en ordre"

Les rencontres se succèdent rapidement en JPL. La Gantoise reste dans les problèmes avec un bilan bien maigre, malgré l'arrivée d'Hein Vanhaezebrouck.

Les Buffalos cherchent toujours une première victoire en 2021 : "Chaque footballeur gère la déception et la frustration à sa manière : cela prend du temps, mais il faut tourner la page et c'est mon travail de faire en sorte que cela se produise", a confié l'entraîneur en conférence de presse.

Mais l'entraîneur gantois se rend compte qu'il n'y a pas de solution miracle, et refuse de s'attarder trop longtemps sur l'absence de son capitaine Vadis Odjidja : "Ça ne sert à rien de parler des absents. J'ai vu beaucoup de bonnes choses : il y avait beaucoup de courage et d'audace. Ce n'était certainement pas toujours parfait, mais c'est un début."

Pendant ce temps, les supporters attendent toujours des renforts : "J'aurais préféré avoir un mois ou deux pour tout mettre en ordre, mais ce n'est pas le cas. Je ne veux pas parler de ce qui n'est pas encore arrivé. Nous sommes en consultation avec la direction et nous verrons s'il existe des possibilités intéressantes."

Michael Ngadeu et Kums ont cédé leur place face à Genk : "Sven Kums a demandé son changement, il a connu des derniers jours compliqués et souffre d'une grosse fatuigue. Le remplacement de Michael nous a désorganisé et nous avons failli encaisser. Les joueurs ont eu besoin de temps pour intégrer la nouvelle organisation. Mais j'ai ensuite vu de bonnes choses. Les gens doivent comprendre qu'on ne passe pas de la lettre A à la lettre Z d'un coup."