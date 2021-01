Mbaye Leye prévient Charleroi avant le choc wallon : "Nous allons démarrer pied au plancher"

Ce dimanche, place au tant attendu choc wallon entre le Standard de Liège et le Sporting de Charleroi.

Le Standard de Liège vient de faire la passe de trois et compte bien enchaîner un quatrième succès de suite ce dimanche contre les Zèbres. "Un match spécial et important mais je le prends comme les premiers matchs. La seule différence, c'est que c'est un derby qui compte beaucoup aux yeux de nos supporters. Il faut engranger les trois points avec le jeu et la mentalités montrés depuis le début. Il faut consolider tout cela, et continuer sur notre lancée", a expliqué Mbaye Leye.

"Charleroi va vouloir réagir chez nous après sa défaite à Anderlecht"

Pour beaucoup d'observateurs, le Standard est favori. Les Rouches comptent une unité de plus que les Zèbres qui restent sur quatre défaites de suite. "C'est bien trop tôt pour le dire mais c'est plutôt du 50-50. Charleroi est une équipe valable qui fait tout pour être en Playoffs1. Ils ont des joueurs d'expérience, et ce sera sans doute un match équilibré. De plus, jouer à domicile ne représente plus ce que c'était avec le huis-clos. Notre adversaire montre du caractère même quand il n'est pas blessé et va vouloir montrer quelque chose et réagir chez nous après sa défaite à Anderlecht. Il faut conserver notre niveau et rester focus sur nous. Répéter, répéter, voilà ce que je demande à mes joueurs. Nous montons et c'est super important de démarrer pied au plancher", a prévenu Mbaye Leye.