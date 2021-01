Les Espoirs en D1B ? Une décision de la Pro League n'est pas pour tout de suite

Le Conseil d'Administration de la Pro League ne devrait pas prendre de décision tout de suite concernant le futur format de la D1B.

Si la réunion de ce mardi aura été "constructive", affirme le CEO Pierre François, un dossier n'est pas près d'être réglé : celui du format des compétitions de D1A et D1B. "Toutes les exigences des uns et des autres ne sont pas compatibles à l'heure actuelle", a déclaré François. Il y a énormément de spéculation quant au maintien du format à 18 équipes, ainsi qu'à l'intégration de plus d'équipes Espoirs en D1B.

Et actuellement, il n'y a pas de solution à disposition qui satisferait tout le monde. Les clubs de D1B souhaitent compensation, les petites équipes ne veulent pas voir trois descendants la saison prochaine et les grandes équipes veulent voir leurs jeunes en D1B comme ceux de Bruges ... "C'est plutôt politique que sportif actuellement. Les deux dossiers - le format de la D1A et les Espoirs en D1B - sont directement liés", explique Pierre François. "Il faut une majorité des deux-tiers pour prendre une décision et il n'y a actuellement aucune solution pour ça".