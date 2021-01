OHL a pourtant longtemps mené à Charleroi: "Pas mécontents avec un point"

Dominés en tout de début de rencontre, les Louvanistes ont pourtant pris la rencontre en mains en première période, avant de subir le jeu et passer tout près d'une nouvelle défaite. Marc Brys se contentera donc du point pris au Mambourg mercredi soir.

OHL semblait pourtant tenir le bon bout à la pause: les Louvanistes avaient pris l'avance grâce à Kamal Sowah et, sans deux bonnes interventions de Rémy Descamps, ils auraient même pu doubler la mise. Mais ça, c'était avant la sortie de Xavier Mercier, remplacé à la pause. "Il est très important pour nous et on était clairement mieux dans le match quand il était sur le terrain", analyse Marc Brys.

"On avait le ballon, il avait plus de circulation et plus de mouvement. Puis il se blesse et, même si ce n'est pas une excuse, son absence, ajoutée à celle de Thomas Henry (qui était suspendu, ndlr) nous a fait mal", estime le coach louvaniste.

"Un partage logique"

Il a d'ailleurs fallu un excellent Romo pour permettre à OHL de ne pas quitter le Hainaut bredouille. "Je ne pense pas qu'il y ait de faute sur le coup franc qui leur a permis de revenir, mais Charleroi a eu sa mi-temps, nous avons eu la nôtre. C'est un partage logique et on n'est pas mécontents avec ce point."

Un partage qui ne fait pourtant les affaires d'aucune des deux équipes qui auront, respectivement quatre et six points de retard sur la quatrième place si le Standard s'impose à Ostende jeudi soir.