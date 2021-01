Rémy Descamps a retrouvé sa place dans les buts carolos: "Quand on a deux bons gardiens..."

On n'avait plus vu Rémy Descamps entre les perches carolos depuis le déplacement au Cercle de Bruges. Mercredi soir, le portier carolo a su saisir sa chance.

Rémy Descamps avait sans doute payé une prestation compliquée lors du match fou, remporté par les Zèbres au Cercle de Bruges (3-4), après avoir pourtant été menés 2-0 à la pause. Depuis lors, on n'avait en tout cas plus vu le portier français sur les pelouses de Pro League.

"Il a fait un très bon match"

Mercredi soir, pourtant, Karim Belhocine avait laissé Nicolas Penneteau sur le banc à son profit. "J'ai la chance d'avoir un gars comme Nico, avec qui on peut discuter très franchement. Il est capable de très bien analyser la situation de l'équipe, mais aussi la sienne. Et on a décidé que c'était le moment de mettre Rémy", explique le coach du Sporting.

"Quand on a deux bons gardiens, il faut faire en sorte que tout le monde se sente concerné", insiste encore Karim Belhocine. Une chance saisie à deux mains par le Français de 24 ans qui, s'il n'a pas eu grand-chose à faire après le repos, a maintenu le Sporting dans le match en première période. "Il a fait un très bon match, c'est positif", souligne son entraîneur.