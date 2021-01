Hans Vanaken et la domination brugeoise: "On sentait que le Standard ne pouvait pas suivre notre rythme"

Hans Vanaken a marqué son premier but en 2021, une réalisation importante car elle a remis le Club de Bruges sur de bons rails.

Hans Vanaken revient dans le parcours. Après trois semaines de suspension, le double Soulier d'Or est de retour avec du rythme et de l'efficacité. Lui qui n'avait plus marqué depuis la réception d'Anderlecht le 4 octobre dernier a égalisé pour les Brugeois.

"Quatre semaines sans jouer, c'est compliqué", a déclaré Vanaken après la rencontre. "Mais aujourd'hui je me sentais bien, et marquer ce but m'a fait du bien. J'ai retrouvé du rythme". Au delà de son but, Hans Vanaken a aussi été présent au four et au moulin pour son équipe.

Le milieu de terrain de Bruges revient sur son analyse de la rencontre et le moins que l'on puisse dire c'est que la confiance règne dans les rangs brugeois: "Nous avons été dominant de bout en bout, mais nous sommes menés. Cependant, nous n'avons jamais douté, on savait qu'on avait les qualités pour pour être devant. Nous nous sommes surtout rendu compte que le Standard ne suivrait pas notre rythme et que si on le maintenait, on gagnerait".

Et c'est exactement ce qu'il s'est passé.