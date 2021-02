"Lukaku et Lautaro ne sont pas que des buteurs": le T2 de Conte séduit par la mentalité de ses deux attaquants

Cristian Stellini a connu un interim sans le moindre problème. Il a pu compter sur le duo fort de l'Inter pour faire la différence contre Benevento, samedi soir.

En l'absence d'Antonio Conte, suspendu, c'est Cristian Stellini, son adjoint, qui avait le statut de T1, samedi soir, pour le duel entre l'Inter et Benevento. Et ça lui a plutôt bien réussi: l'Inter n'a fait qu'une bouchée du promu.

Avec les noms des inévitables Romelu Lukaku et Lautaro Martinez au tableau d'affichage. Le Diable Rouge a inscrit ses 13e et 14e buts de la saison en championnat et revient à une longueur du meilleur buteur Cristiano Ronaldo, tandis que l'Argentin atteint le cap des dix buts.

"Nos attaquants sont aussi nos premiers défenseurs"

Meilleure artillerie de Serie A (49 buts en 20 rencontres), l'équipe d'Antonio Conte est aussi désormais la seule formation de Serie A à compter deux buteurs à au moins dix réalisations en championnat.

Mais Cristian Stellini insiste: la réussite de l'Inter ne réside pas uniquement dans l'efficacité de ses attaquants. "Ce ne sont pas que des buteurs. Nos attaquants sont aussi nos premiers défenseurs. Romelu, Lautaro et Alexis Sanchez travaillent énormément sur le terrain. Ils font à merveille ce qu'on leur demande et c'est notre plus grande satisfaction: voir l'entièreté de l'équipe appliquer sur le terrain les consignes qui ont été données."

L'Inter devra toutefois faire sans Romelu Lukaku, suspendu, mardi soir contre la Juve en demi-finale de la Coupe d'Italie.