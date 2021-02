Mbaye Leye satisfait après le derby liégeois : "Il fallait être présent et efficace"

Le Standard de Liège a évité le piège sérésien ce mercredi soir et s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Croky Cup. Les Rouches se sont imposés 1-4 chez les Métallos.

Le Standard de Liège a été sans pitié et bien plus réaliste que Seraing ce soir. "Un match de Coupe, c'est souvent compliqué. Nous avons affronté un adversaire qui joue au football. Nous avons été malmenés de temps en temps et Arnaud a même arrêté un penalty. Malgré ces conditions de jeu, les deux équipes ont essayé de proposer du jeu mais c'est difficile sur un tel terrain. Il y a peu d'enseignements à tirer. Ce derby liégeois était important, il fallait être présent et efficace. Ce fut le cas et je suis content que nous soyons au tour suivant", a expliqué Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

© photonews

Le matricule 16 a été efficace ce mercredi soir. "Quand l'efficacité est là, tout va bien. C'est compliqué de l'avoir à chaque match, mais nous essayons d'y parvenir", a précisé le technicien sénégalais.

Moussa Sissako réalisait son baptême du feu avec sa première apparition et titularisation. "C'était le bon moment de faire jouer Moussa, il est là depuis longtemps et montre de belles choses à l'entraînement", a souligné le technicien sénégalais avant d'évoquer également Laurent Jans qui faisait son retour dans le onze liégeois. "J'ai aimé sa prestation, il a montré beaucoup de volonté et d'intensité", a souligné le T1 des Rouches.