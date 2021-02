Yves Vanderhaeghe va bien devenir le nouvel entraîneur du Cercle de Bruges, un ancien Diable l'accompagne

Licencié par le KV Courtrai alors que son contrat arrivait à son terme en juin prochain, Yves Vanderhaeghe va déjà rebondir.

Yves Vanderhaeghe avait publiquement dénoncé l'attitude de sa direction, qui a refusé de prolonger son contrat arrivant à terme en juin prochain, et l'aventure n'a pas tardé à se terminer pour lui au KV Courtrai. Renvoyé et remplacé par Lukas Elsner, Vanderhaeghe ne va cependant pas rester sans emploi bien longtemps : comme annoncé ce matin, le Nieuwsblad confirme désormais que l'ancien coach du KV Ostende et de La Gantoise va remplacer Paul Clement au Cercle de Bruges.

Vanderhaeghe n'arrive pas seul au Jan Breydel : il est accompagné de Thomas Buffel (40 ans), ancien joueur du Cercle (mais surtout du Racing Genk) et qui était jusque là en poste à la fédération belge.